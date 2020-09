Dici Raimondo Ponte e, subito, pensi a un album che scoppia di ricordi. Di pagine di storia, sia da giocatore sia da allenatore, il 65.enne di Windisch ne ha infatti scritte parecchie. Sì, anche in Coppa Svizzera, teatro domenica della sfida tra Chiasso e Zurigo. Due squadre che «Mondo» conosce molto bene, avendo rappresentato i due amori più grandi della sua carriera da allenatore. Alla vigilia della gara del Riva IV il nostro interlocutore però tentenna. Di più: spende parole amare. «Onestamente in questo Chiasso fatico a riconoscermi. Per più ragioni. Innanzitutto restare al passo del mercato rossoblù è praticamente impossibile. Per dire: nell’ultimo mese sono arrivati talmente tanti giocatori che immaginare una possibile formazione mi è difficile». Ponte tiene però a evidenziare un altro...