Sorrisi, strette di mano e pollici rivolti verso l’alto. Denis Zakaria è ufficialmente il nuovo volto del centrocampo juventino. E, in senso più ampio, del calcio svizzero in Italia. A Torino, il 25.enne ginevrino, è stato accolto da grande colpo. Sia dalla tifoseria bianconera, sia - soprattutto - dalla stampa d’oltre confine. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, all’ormai ex Gladbach ha addirittura riservato una prima pagina. Un grado di attenzione inusuale per un giocatore rossocrociato che approda in Serie A. Quasi spiazzante. «Ma - ci spiega l’esperto di calciomercato Carlo Laudisa, che quella pagina della “Rosa” l’ha firmata - del tutto giustificato».

Due vetrine importanti

Sì, avete capito bene. Al pari di quello del bomber serbo Dusan Vlahovic, che per giorni ha monopolizzato l’attenzione...