Il FC Lugano ha superato in modo egregio l’esame della pandemia. Lo dicono i numeri. Ma lo sostiene anche Angelo Renzetti, che il coronavirus - a sua volta - l’ha guardato dritto negli occhi. «Oggi sono un presidente più consapevole» ci dice, guardando al nuovo anno con prudente serenità.

Presidente Renzetti, il 2020 è stato un anno terribile. Con i suoi risultati sopra le attese, il FC Lugano ha però rappresentato una sorta di ancora di salvezza, sportivamente e psicologicamente parlando. Lo è stata per lei?

«Non vorrei sublimare e ridurre il tutto in questi termini. Preferisco concentrarmi sul come. E cioè sull’inserimento della squadra nel contesto sportivo segnato dalla pandemia. Le sconfitte sono state un’eccezione. Addirittura, in questo campionato abbiamo perso una sola partita. Credo,...