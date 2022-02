Daprelà 4 Non corre particolari rischi e anzi, spesso si fa trovare pronto in marcatura, anticipando l’avversario di turno.

Maric 4 Bedia non è un cliente facile da gestire, specialmente se si è al rientro dopo qualche partita di assenza. Il centrale bianconero, però, si destreggia bene.

Sabbatini 4 Tra i tre di centrocampo è quello che fornisce la prestazione migliore. Lotta, recupera diversi palloni e prova a smistarli. Non sempre, però, al meglio.

Custodio 3,5 Ci mette corsa e impegno, ma per tutta la partita fatica a distribuire il pallone con precisione.

Facchinetti 4 Dopo venti minuti Croci-Torti passa alla difesa a quattro e lui viene avanzato di qualche metro, in un ruolo non propriamente suo. Fa il possibile.

Bottani 3,5 Addomestica molti palloni, ma fatica a trasformarli in azioni concrete. Gli manca la brillantezza messa in evidenza durante tutto il girone d’andata.

Celar 4 Si fa trovare pronto dal dischetto, senza fallire il rigore a lui affidato. E questa in casa Lugano, visto il recente passato, è già una notizia. Gol a parte, vive però una serata tutto sommato deludente.

Haile-Selassie 4,5 Punta l’uomo senza timore, rendendosi pericoloso. Fornisce ad Aliseda l’assist per il raddoppio.

Aliseda 4 Entra per dare vivacità all’attacco, sbagliando ogni palla che tocca. Tranne l’ultima, che finisce in rete per il 2-0.