Dopo il siparietto avvenuto ieri sera a margine della partita Svizzera- Irlanda del Nord, che ha visto protagonista inconsapevole il rossocrociato Xherdan Shaqiri, non si è fatta attendere la presa di posizione dell’ASF. Su Twitter, l’Associazione Svizzera di Football ha condannato l’accaduto: «È inaccettabile che persone abusino di uno stadio da calcio, o in questo caso di un’intervista di un giocatore dopo la partita, per fare propaganda politica. Xherdan Shaqiri ha reagito in modo esemplare. È rimasto calmo e non ha reagito». Ricordiamo che un tifoso, dopo aver fatto invasione di campo, ha appoggiato sulle spalle del giocatore elvetico una giacca con lo stemma dell’Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UCK), un’organizzazione paramilitare kosovaro-albanese inserita nel 1998 nella lista ONU delle organizzazioni terroristiche. Shaqiri in quel momento stava rilasciando un’intervista alla RSI.