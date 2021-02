Indigestione da senape

I bratwurst all’esterno del Kybunpark di San Gallo sono una goduria. Talmente celebri che il club locale ha pensato bene di chiamare «SENF» - senape - la rivista dedicata alla prima squadra. I primi, complice la COVID-19 e gli stadi chiusi, sono finiti nel congelatore. La seconda, invece, è stata in grado di ingolosire qualcuno. È lui o non è lui? direbbe Ezio Greggio. Certo che è lui: Daniel Wermelinger. Il capo degli arbitri svizzeri, sette giorni fa, ha ritenuto intelligente condividere la disamina del rigore - o meglio della sua genesi - che ha permesso ai bianconeri di sconfiggere Quintillà e compagni. Breve riassunto del Wermelinger pensiero: il VAR non avrebbe dovuto correggere la mancata chiamata del direttore di gara Fedayi San, poiché il contatto incriminato - e con esso l’errore...