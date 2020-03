Alla luce dello slittamento di Euro 2020, la FIFA ha deciso di rinviare la prima edizione del Mondiale per club «allargato» a 24 squadre, che avrebbe dovuto svolgersi a giugno del prossimo anno in Cina. Lo ha ufficializzato il governo del calcio mondiale con una nota in cui si precisa che «accogliendo le richieste delle confederazioni continentali, è stato deciso lo spostamento del Mondiale per club a fine 2021 o 2022 0 2023». Una data precisa dello svolgimento di questa competizione verrà presa «quando la situazione sarà più chiara». Viene poi chiarito che lo spostamento del torneo è stato stabilito «dopo averne discusso con il governo e la Federazione calcio cinese». Alla luce dell’emergenza del Coronavirus, la FIFA fa poi sapere di aver disposto la donazione di 10 milioni di dollari all’Organizzazione Mondiale della Sanità.