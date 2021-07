Gli incidenti sui campi da calcio guidano la classifica degli infortuni sportivi più frequenti durante i mesi estivi. Seguono gli infortuni in bici e quelli legati all’acqua. Nel complesso, sono soprattutto gli uomini a farsi male praticando lo svago preferito.

Durante l’estate si verificano annualmente 47’000 infortuni nel tempo libero, ha indicato la Suva in un comunicato odierno. In totale, i costi complessivi ammontano a 257 milioni di franchi.

Il calcio si trova in cima alla classifica con 13’100 infortuni, generando costi per 61 milioni. In media, farsi male giocando a calcetto costa 3’700 franchi. La stragrande maggioranza - 90% - di coloro che devono ricorrere al medico o recarsi al pronto soccorso sono uomini.