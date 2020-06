Megan Rapinoe potrà inginocchiarsi in segno di protesta durante l’inno. La Federcalcio americana (USSF) mercoledì ha abrogato una regola che interdiva ai membri delle sue squadre nazionali di, appunto, inginocchiarsi durante l’esecuzione dell’inno. «Il Consiglio d’amministrazione martedì ha votato per abrogare la regola 604-1, che obbligava le nostre giocatrici e i nostri giocatori a rimanere in piedi durante l’inno nazionale» ha indicato l’USSF in un comunicato.

Questa misura era stata imposta nel 2017, dopo che la stella della rappresentativa maggiore femminile, Megan Rapinoe, nel 2016 si inginocchiò durante lo «Star Spangled Banner». Rapinoe allora si unì al movimento che contestava la violenza della polizia nei confronti dei neri, un movimento avviato dall’ex star del football americano Colin Kaepernick. Ex poiché, come noto, non ha più trovato spazio in NFL.

Posare un ginocchio al suolo è diventato, dopo la morte di George Floyd il 25 maggio scorso, un gesto emblematico di protesta e un modo per segnalare l’ingiustizia razziale negli Stati Uniti. Il tutto mentre nella stessa America e ovunque nel mondo i moti di protesta continuano a caratterizzare i centri cittadini. Anche dei poliziotti si sono uniti al movimento.

«È diventato chiaro che la nostra politica era sbagliata e pregiudicava il messaggio, importante, del movimento Black Lives Matter» ha riconosciuto l’USSF. «Non abbiamo fatto abbastanza per ascoltare, in particolare le nostre giocatrici e i nostri giocatori, per comprendere e riconoscere le esperienze reali e significative dei neri e di altre comunità minoritarie nel nostro Paese. Ce ne scusiamo».

Delle parole, queste, che rispondono alla domanda formulata dalla nazionale americana femminile lunedì, dopo aver appreso che la Federazione aveva intenzione di abrogare la regola. «Pensiamo che l’USSF dovrebbe pubblicare una dichiarazione, riconoscendo che questa misura era sbagliata e chiedendo scusa alle giocatrici e ai giocatori coinvolti».

