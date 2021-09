Inizia l’era Yakin, ecco la sua prima formazione

Buona fortuna, mister Yakin. Sì, l’era del 46.enne renano alla guida della Nazionale svizzera inizia proprio questa sera al St. Jakob. Teatro dell’amichevole contro la Grecia. Un test importante, proprio perché coincide con il battesimo di Murat sulla panchina rossocrociata. Ma soprattutto perché domenica e mercoledì prossimo sono in agenda due sfide di capitale importanza, contro Italia (sempre a Basilea) e a Belfast con l’Irlanda del Nord. In palio c’è un biglietto di prima classe per i Mondiali del 2022 in Qatar. Un obiettivo ambizioso e poco, pochissimo tempo per arrivarci nelle migliori condizioni. Nominato a inizio agosto, Yakin ha potuto allenare i suoi solo due volte prima del test con gli ellenici. E, nelle scorse ore, ha altresì dovuto rinunciare a tre big: Shaqiri, Embolo e Gavranovic. Logico, dunque, che gli interrogativi più importanti riguardino l’attacco elvetico. Ci si aggrappa ad Haris Seferovic, già, a sua volta non al meglio ma - a questo punto - imprescindibile per sperare di dare fastidio agli Azzurri fra qualche giorno. L’ariete del Benfica, non a caso, viene schierato contro la Grecia; unica punta supportata dall’inedita coppia Freuler e Zuber. Altra novità, niente difesa a quattro come suggerito negli scorsi giorni, ma pacchetto a tre: Cömert, Schär e Zesiger le pedine scelte. Al loro fianco giostrano Widmer (a destra) e il capitano Rodriguez (a sinistra). Le chiavi del centrocampo sono invece affidate alla coppia Sow e Zakaria. In porta? Gioca Kobel. Insomma, spazio a diverse seconde linee almeno dal primo minuto. E allora buona fortuna mister Yakin. Dopo l’inebriante Europeo itinerante, i tifosi hanno ancora tanta voglia di perdere la testa.