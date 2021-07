Immaginatevi «Sarabanda» versione estiva, in onda prima delle partite serali di Euro 2020. Nel trappolone ci finirebbero in tanti. Non tutti, ma tanti. Il brano che parte, i ricordi che si accendono e via a premere il pulsante come ossessi. La indovino con una: «It’s coming home». O ancora: «Notti magiche». E no, cari miei. Erroraccio. Perché i brani tornati a scaldare i cuori dei tifosi inglesi e italiani, a ridosso della finalissima, s’intitolano diversamente. «Three lions» e «Un’estate italiana», per la precisione. È vero, «forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco». Ma a poche ore da Italia-Inghilterra, i versi di Gianna Nannini e dei Lightning Seeds sembrano mezzi potentissimi, destini pronti per essere riscritti. Moniti, anche.

Cori che sembrano viatici

Entrambi i testi...