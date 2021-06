Inserita nello stesso girone della Svizzera, l’Italia ha chiuso la fase a gironi battendo per 1-0 il Galles e conquistando così la terza vittoria in altrettante partite. A decidere è stato un gol del «ripescato» Pessina al 39’, bravissimo a girare una punizione del rientrante Verratti. Nella ripresa i britannici sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Ampadu, mentre Bale ha sprecato un’occasionissima per pareggiare. Poco male: il Galles ha chiuso al secondo posto alle spalle proprio dell’Italia, che nonostante il turnover varato da Mancini ha chiuso a punteggio pieno.