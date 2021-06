È un gruppo tosto, quello in cui è inserita la Svizzera. Anzi, di più. C’è un’Italia in piena rinascita grazie alla cura Mancini, che avrà il vantaggio non indifferente di disputare le tre partite del girone A in casa, all’Olimpico di Roma. Poi c’è il Galles, che sulla carta potrebbe sembrare una formazione abbordabilissima: guai a dimenticare, però, che nell’ultima edizione degli Europei i britannici sono arrivati addirittura in semifinale. E infine la Turchia, avversario storicamente ostico per la selezione rossocrociata. E non solo.

Granit, l’uomo chiave

La Svizzera – ormai abbonata alle fasi finali delle grandi manifestazioni – si avvicina a questo torneo con il «solito» obiettivo: passare con successo la fase di poule e qualificarsi così agli ottavi di finale. In seguito, si vedrà. Ieri il ct Vladimir Petkovic ha giocato d’anticipo, annunciando i nomi dei 26 uomini che comporranno la spedizione rossocrociata. Ebbene, a Baku non voleranno il portiere Gregor Kobel e gli under 21 Dan Ndoye e Andi Zeqiri. Nessuna sorpresa, insomma. «Tutti avrebbero meritato di partecipare al torneo» ha precisato l’allenatore: «Anche i tre giocatori che non possono più far parte del gruppo mi hanno fatto un’ottima impressione negli ultimi giorni e hanno dimostrato di essere promettenti per il futuro. È stata un’esperienza preziosa sia per lo staff tecnico sia per i diretti interessati». Che, dunque, non potranno contribuire a migliorare i precedenti elvetici: i citati e maledetti ottavi. Nel 2016 - in Francia - erano stati fatali i rigori contro la non irresistibile Polonia. Stessa musica ai Mondiali russi del 2018: a farci fuori era stata la Svezia. Fu il Mondiale delle polemiche, in casa rossocrociata, del gesto dell’aquila di Granit Xhaka, di Xherdan Shaqiri e di capitan Stephan Lichtsteiner. Ecco, Granit Xhaka. Oggi a indossare la fascia di capitano è proprio lui, il centrocampista dell’Arsenal. Avrà imparato la lezione? Se lo augurano tutti gli appassionati svizzeri: che piaccia o meno, Xhaka rimane l’uomo chiave della Nazionale. È chiamato a dettare i ritmi e a garantire gli equilibri di una Svizzera che punterà su un’organizzazione di gioco ormai collaudata per provare ad andare il più lontano possibile. Apparsi piuttosto imballati nell’amichevole contro gli Stati Uniti, i rossocrociati hanno ancora la partita con il Liechtenstein e una decina di giorni di preparazione per farsi trovare pronti per l’esordio contro il Galles. Non sono pochi gli elementi che, dopo una stagione trascorsa più in panchina che sul campo oppure reduci da infortuni, devono ritrovare le giuste sensazioni: Schär, Rodriguez, Zuber, Embolo, Shaqiri. E sappiamo bene che la Svizzera difficilmente può rinunciare alla fantasia del giocatore del Liverpool. Anche perché, storicamente, il problema principale in occasione dei grandi tornei è sempre stato quello di trovare la via del gol. La fase difensiva dovrebbe per contro fornire sufficienti garanzie di solidità. Davanti, allora, la Svizzera deve sperare che i suoi attaccanti confermino quanto di buono fatto con i loro club. Haris Seferovic è andato in rete ben 22 volte con il suo Benfica. Con la Dinamo Zagabria, Mario Gavranovic ha invece realizzato 17 reti.

L’aria fresca del Mancio

La grande favorita del gruppo è ovviamente l’Italia. Dopo la clamorosa esclusione dal Mondiale russo, gli Azzurri hanno voltato pagina e Roberto Mancini ha portato una ventata di aria fresca nello spogliatoio. Nelle qualificazioni l’Italia ha centrato l’en-plein: dieci partite e dieci vittorie. In un gruppo facile, certo, ma gli Azzurri hanno ritrovato le certezze perse nell’era Ventura. Nel 2016, in Francia, il cammino della squadra guidata da Antonio Conte si fermò allo stadio dei quarti di finale: ai rigori, contro la Germania. Mancini è riuscito a creare un mix interessante che unisce una buona dose di estro alla classica solidità italiana. Dietro il Mancio si affiderà all’esperienza dei «grandi vecchi» Chiellini e Bonucci, ma è soprattutto a centrocampo che l’Italia potrebbe avere una marcia in più. Le geometrie di Jorginho, la fantasia e gli inserimenti di Barella e la classe di Verratti garantiscono qualità e quantità. Certo, il giocatore del PSG è alle prese con un problema a un ginocchio e rischia di saltare le prime partite in programma. Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, è pronto a sostituirlo. Davanti, poi, Mancini si affida a due elementi prolifici come Lorenzo Insigne e Ciro Immobile – non sempre convincente in azzurro – supportati dall’imprevedibilità di Federico Chiesa. Se in porta Gigio Donnarumma – attualmente senza squadra – riuscirà a dimenticare la tormentata e discussa separazione con il Milan, l’Italia diventerà un bruttissimo cliente per tutti.

A Baku come in casa

E un brutto cliente rischia di diventarlo anche la Turchia. Anche perché le due partite di Baku, contro Svizzera e Galles, i turchi le disputeranno praticamente in casa, con il pubblico che sarà tutto per loro. In panchina – a guidare una nazionale capace di battere la Francia in casa e di pareggiare a Parigi nelle qualificazioni – c’è Senol Günes, artefice del terzo posto ai Mondiali del 2002. È una selezione capace del meglio come anche del peggio (è di ieri il pareggio con la Guinea in amichevole), quella turca, che davanti può contare sull’attaccante del Lilla campione di Francia Burak Yilmaz, autore di 16 reti. A centrocampo i turchi si affideranno invece alla fantasia e all’esperienza internazionale del milanista Hakan Calhanoglu. Ma il vero punto di forza della Turchia potrebbe essere la solidità di una difesa in cui spiccano i nomi dello juventino Merih Demiral e di Caglar Söyüncü, centrale del Leicester.

Senza ct, ma con Bale ritrovato

Buona parte dei bookmaker non credono nel Galles. E ciò nonostante l’exploit firmato nel 2016. Ricordate? I Dragoni, durante l’Europeo francese, furono protagonisti di un’incredibile cavalcata, infrantasi allo stadio delle semifinali contro il Portogallo (poi vincitore). A trascinare i britannici, all’epoca, era stato sua maestà Gareth Bale. E pure a questo giro sarà così. «Fuggito» da Madrid e dalla scarsa considerazione riservatagli dal Real, il 33.enne è tornato a cercare le migliori sensazioni «a casa». Nel suo Tottenham, già. Invero è andata così così. A tratti infortunato, Bale ha comunque disputato un finale di stagione in crescendo. Condito da parecchi gol. Le difese di Italia, Svizzera e Turchia sono avvisate. «Sarebbe fantastico ripetere il percorso del 2016, ma dobbiamo essere realisti» ha tuttavia dichiarato il capitano del Galles. Al netto dello juventino Aaron Ramsey, quella britannica sarà una selezione a trazione Premier League. Una selezione, però, orfana del suo allenatore designato. Ryan Giggs è infatti stato esonerato dalla Federazione dopo aver aggredito l’ex compagna e un’amica. Il tutto venendo rinviato a processo. A guidare il Galles a Euro 2020 sarà quindi Robert Page, già vice di Giggs ed ex allenatore della Under 21.

©CdT.ch - Riproduzione riservata