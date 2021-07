Ci sbilanciamo. Quella tra Italia e Inghilterra sarà una finale spettacolare. Grazie a Wembley e al suo «urlo», certo. Ma anche e soprattutto perché a contendersi la gloria sono le migliori squadre di questo Europeo. A contribuire al nostro convincimento è poi la natura delle sfidanti. Coraggiose, talentuose, affamate. Sfrontate, pure. Da un lato la tradizione azzurra, che non ammette più di uno o due grandi tornei nell’anonimato. Dall’altro l’incontenibile attesa inglese, germogliata proprio nel tempio londinese, oramai 55 anni fa. Il cammino di entrambe le formazioni, invece, suggerisce il probabile equilibrio della contesa. Crollerà l’imbattibilità sempiterna di Roberto Mancini? O, sul più bello, la presunta ermeticità della difesa di Gareth Southgate? In ogni caso, non sorprende che i principali...