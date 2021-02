Un pareggio a Basilea? Solo un anno fa, in casa bianconera si sarebbe assistito a un’ammucchiata per firmare. Il Lugano del presente, solido e ambizioso, non lo avrebbe fatto. E a confermarlo è la prestazione fornita ieri al St. Jakob. Intelligente e per lunghi tratti convincente. Già, peccato che a questo giro la «zona Jacobacci» si sia trasformata in un terreno scivolosissimo. Dapprima palcoscenico del godimento assoluto, con Lungoyi a riportare avanti la squadra quando già il pareggio di Cabral aveva il sapore acre della beffa. Poi teatro del peggiore dei tradimenti, complici una dormita sull’out di destra e la respinta impacciata di Baumann sul tiro di Kasami. Quanto basta per permettere a un Basilea sfilacciato di strappare un punticino, sfilandone due all’avversario. Un calice amaro,...