L’ambiente, in casa Lugano, è un po’ surreale. Frastornati da quattro sconfitte consecutive, per giunta senza segnare reti, i bianconeri - comunque ufficialmente salvi - si trovano ora in una situazione piuttosto particolare. Con l’Europa potenzialmente ancora a portata di mano, certo, ma anche col grande rischio di terminare in maniera piuttosto anonima - e senza grandi emozioni - una stagione comunque positiva.

Un lumicino di speranza

Maurizio Jacobacci, dal canto suo, ha le idee decisamente più chiare. Il tecnico del club sottocenerino, seppur conscio della situazione oggettivamente complicata, non intende smettere di crederci. Almeno finché la matematica non sancirà l’esclusione dei bianconeri dalla corsa per l’Europa: «Abbiamo ancora un lumicino di speranza, che come si suol dire, è l’ultima...