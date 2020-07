Competizione falsata? Maurizio Jacobacci non vuole sentirne parlare. Nella sua testa c’è solo il Thun, atteso mercoledì sera a Cornaredo per la classica partita da 6 punti. Noi però insistiamo sul tema del momento, che ha costretto la Lega a far slittare di uno o più giorni gli ultimi tre turni del torneo. Si finirà in extremis, il 3 agosto e non più il 2. Il tecnico del Lugano alla fine si apre. Di più: spezza un lancia a favore di colui che - a suo dire - «ha salvato il campionato». Parliamo del presidente dello Zurigo Ancillo Canepa, finito nella morsa del coronavirus insieme ad altri nove membri della squadra. «Schierando l’Under 21 ha permesso al torneo di continuare» rileva «Jaco». Per poi aggiungere: «A mio avviso si tratta di una scelta di buon senso alla luce della quale faccio i miei complimenti a Canepa. Non era scontato. Non dimentichiamo infatti che la squadra di Magnin si sta giocando l’Europa League».

E la Under dei bianconeri?

Il Sion, facciamo notare all’allenatore dei bianconeri, non la pensa esattamente allo stesso modo. Jacobacci non si scompone: «Sì, i vallesani si chiedono perché la loro partita contro lo Zurigo sia stata rinviata invece che tenersi pure con la U21. Ma qui, scusate, si tratta semplicemente di ragionare con logica. La positività dei giocatori è emersa venerdì, non era possibile prendere una decisione simile in così poco tempo. Una decisione che effettivamente è estrema come d’altronde lo sono le condizioni agonistiche attuali».

Sta di fatto che la società zurighese ha in un certo senso mostrato la via, qualora in quarantena ci finisse un’altra compagine di Super o Challenge League. «So che la nostra Under 21 ha iniziato ad allenarsi venerdì» osserva al proposito il mister dei bianconeri. «Naturalmente spero che una situazione come quella capitata al Letzigrund non si ripeta né da noi né altrove. Dal punto di vista sanitario posso solo dire che stiamo facendo molta attenzione, cercando di curare tutti i dettagli».

«Con Renzetti è tutto ok»

Una cura che nel secondo tempo di Lucerna, domenica, è però venuta clamorosamente meno. Dal 3-0 al 3-3 nel giro di un quarto d’ora, e poi via con le strigliate del presidente Renzetti (all’allenatore) e di Jacobacci (al colpevolissimo Yao). «Ma io e Angelo non abbiamo litigato» puntualizza il tecnico: «Il presidente era arrabbiato. A giusta ragione per altro. Ma lo ero anch’io considerando come abbiamo gettato al vento i 2 punti». E Yao? Come sta? «Onestamente non gli ho ancora parlato. Ho preferito aspettare almeno 48 ore. Le critiche che gli ho riservato a fine partita non sono tuttavia una bocciatura in vista del match contro il Thun. Eloge ha le stesse possibilità dei compagni di partire dal primo minuto». Fatta una precisazione, l’allenatore del Lugano ne avanza dunque un’altra. «La rimonta, per come è maturata, ha fatto dimenticare quanto avvenuto negli ultimi minuti della sfida. I miei ragazzi infatti hanno reagito, mostrando carattere e andando addirittura a sfiorare il 4-3 al 90’. Dobbiamo ripartire da qui». Anche perché un rovescio con il Thun - per ora a -7 - rischierebbe di essere accompagnato solo da brutti pensieri. Leggasi: spareggio contro la retrocessione. «Per questo motivo la squadra dovrà scendere in campo senza paura. Ricordandosi degli ottimi, primi 60 minuti disputati contro il Lucerna e, appunto, del sussulto avuto nel finale».

«Tosetti non deve crossare»

Al cospetto dei bernesi il Lugano di Jacobacci si è già scottato una volta. All’incirca cinque mesi fa, quando il coronavirus non aveva ancora stravolto le nostre vite. «Certo che rifletto sui gol che subiamo e sul fatto che nelle ultime tre gare ne siano arrivati 9» sottolinea il mister: «Più che di uomini nella maggior parte dei casi a fare la differenza è stata la concentrazione. Proprio come a Thun lo scorso febbraio, dove già nei primi 20 minuti avevamo incassato due gol sul palla ferma. Errori, questi, che non devono assolutamente ripetersi. Conosciamo bene le doti di Tosetti e per annullarle c’è solo una soluzione. Matteo non deve crossare». Dalla sua parte rischia però di non farcela Jefferson, uscito malconcio alla Swissporarena dopo una buona prova. «Le alternative non mancano» indica, sereno, Jacobacci: «C’è Pavlovic, ma il ruolo può essere coperto anche da Yao e Guidotti».

