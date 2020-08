Jacobacci e un SOS a Renzetti: «Sarebbe bello non stravolgere il gruppo»

Il Lugano torna al lavoro. Proprio così. Il tempo per cullarsi nel 5. posto dello scorso campionato è oramai scaduto. A dirigere il primo allenamento dei bianconeri - questa mattina alle 10 - ci sarà sempre lui: Maurizio Jacobacci. Il grande artefice di un finale di stagione 2019-20 da applausi. Noi lo abbiamo intervistato.

Mister Jacobacci, prima domanda scontata: come sta? È riuscito a staccare un po’ nelle ultime due settimane?

«Ho cercato di sfruttare al massimo il periodo per godermi il mio appartamento a Zugo. Ma poi la necessità di programmare la preparazione con il resto dello staff ha assorbito inevitabilmente parte delle giornate. Poco male, perché per il sottoscritto il periodo post pandemia non è stato logorante. Anzi, è stato decisamente gratificante. Lo dicono i risultati».

Oggi...