Torna il campionato di Super League. Ah no, scusate scusate. Invero ci sarebbe piaciuto tanto attaccare così. E invece il coronavirus ha mandato all’aria piani e calendari originali. La stagione è sempre quella 2019-20. Con tanto di autentiche bagarre per aggiudicarsi il titolo da una parte ed evitare il tonfo nella lega cadetta dall’altra. A partecipare a quest’ultima battaglia c’è anche il Lugano di Maurizio Jacobacci. La salvezza è lì, che oramai si fa accarezzare. «Ma non siamo ancora al sicuro» avverte il tecnico dei bianconeri. «Guai, insomma, a pensare già al prossimo torneo».

«Con il Thun? Che noia»

Il treno diretto verso un altro anno nel calcio che conta passa dal Vallese. Vincere domenica a Sion, o comunque non cadere, avvicinerebbe ulteriormente i ticinesi all’obiettivo. «Quella del Tourbillon è una partita chiave» conferma «Jaco». «Dobbiamo partire dal presupposto che i nostri avversari hanno giocato una partita in meno e che, dunque, potrebbero virtualmente trovarsi a -5». E il calcolo in caso di sconfitta è presto fatto. Della serie: meglio non scherzare con il fuoco e - dopo tre pareggi consecutivi - provare a chiudere definitivamente la pratica. «Di sicuro il Sion non potrà fare la stessa partita del Thun, che mercoledì sera è arrivato a Cornaredo per non prendersi rischi» annota l’allenatore del Lugano.

Anche la sua squadra, facciamo notare, non ha comunque incantato contro i bernesi. «Effettivamente nel primo tempo si è vista una gara molto noiosa. Noi ci abbiamo messo del nostro, mancando di incisività e qualità negli ultimi 20 metri. E quanto emerso non è il calcio che mi piace».

Senza capitan Sabbatini

A far cambiare la marcia ai bianconeri ci ha pensato quel peperino di Lungoyi. «Christopher ha ancora margini di crescita» rileva Jacobacci. Per poi sfilare dalle spalle del laterale quella che sarebbe potuta essere la prima maglia da titolare. «In questo momento lo reputo un giocatore molto più utile se inserito in corso d’opera. È anche una questione di modulo. Lungoyi si presta a un 3-4-3 o a un 4-3-3, non tanto all’attuale 3-5-2». Uno schema rodato, ma che a Sion dovrà fare a meno di capitan Sabbatini. «Dispiace per come è arrivata la sua squalifica, ma per fortuna ho delle alternative di qualità. Il rientro di Custodio, ad esempio, è giunto con un timing perfetto». Di più: nel trambusto generale, il caso di positività registrato in casa Xamax ha permesso ai bianconeri di riposare un giorno in più. «E onestamente ci sta anche bene» ammette il mister.

Dall’Under 21 alla prima squadra

Decisamente più lungo è per contro stato lo stop per la prima squadra dello Zurigo, finita in quarantena dopo la sgradita sorpresa riservata dalla COVID-19 a dieci membri del club. Oggi - ha comunicato la società - la fase d’isolamento è terminata per buona parte della rosa. Ma non per tutti, dunque. Inoltre resta il fatto che contro lo Young Boys, sabato sera, si presenterà una compagine a corto di allenamenti. I tigurini hanno provato a chiedere alla Lega di spostare il match di 24 ore, sentendosi però rispondere picche. L’allenamento in solitaria a casa basterà?

