Tutto pronto. Alle 19.30, la stagione 2020-21 del Lugano prenderà il via. Dal Lipo Park di Sciaffusa, dove i bianconeri dovranno evitare un trappolone mica da ridere: i sedicesimi di Coppa Svizzera, non proprio un ostacolo comodo per iniziare un’annata di gare. Ad ogni modo, mister Maurizio Jacobacci è fiducioso. I ticinesi, insomma, possono e devono superare il turno. Anche per smorzare sul nascere piccoli, grandi malumori tardo estivi.