Il 2021 dei bianconeri si apre come si era chiuso lo scorso anno. Pareggiando, per la quarta partita consecutiva e per l’ottava in tredici sfide di campionato.

Questa volta per portare a casa un punto c’è però stato bisogno di soffrire fino all’ultimo minuto: in svantaggio fino al 90’, gli uomini di Jacobacci non hanno smesso di lottare e sul filo di lana (al 95’) è stato Daprelà a trovare la via del gol facendo impazzire la panchina ospite. Capitan Sabbatini e compagni possono ora godersi il meritato terzo posto di una classifica ancora cortissima, ma che già dimostra il buon cammino intrapreso dalla squadra di Renzetti.

Al Tourbillon si è visto un Lugano caparbio, che ha saputo metterci il cuore negli istanti finali recuperando lo svantaggio al termine di una gara che ha fatto emergere nuovamente...