Il primo test del 2020 si è chiuso con un secco 3-0 per l’Anversa, ma Maurizio Jacobacci non è minimamente preoccupato. Anzi. «Si è trattato di un buon test contro un’ottima squadra» ha raccontato l’allenatore bianconero al sito ufficiale del club. «Nel primo tempo c’è stata maggiore intensità e più qualità nei passaggi rispetto alla ripresa. Peccato che in troppi casi l’ultimo gesto sia venuto a mancare, in caso contrario avremmo sicuramente potuto andare noi in vantaggio. Poi, va detto che nel primo tempo su tre tiri avversari abbiamo subito due gol».

Quindi, Jacobacci ha parlato di obiettivi: «Quello che mi importava, in relazione a questo test, era fare un ulteriore passo avanti sull’aspetto fisico. C’è stata tanta corsa sia nel primo sia nel secondo tempo. E trattandosi di uno sforzo, in partita probabilmente dà meno fastidio. È stato un ottimo test. Dobbiamo certamente migliorare alcune cose, specie davanti alla porta avversaria. E dobbiamo cercare di gestire meglio certi momenti della partita. Vi sono frangenti nei quali bisogna recuperare le forze ed è giusto allora tenere palla più a lungo per far correre l’avversario. Uno non può sempre andare a cento all’ora».

Domani, alle 11.00, il Lugano scenderà nuovamente in campo a San Pedro del Pinatar. Avversario, l’Anderlecht. «Desideriamo migliorare l’aspetto offensivo, cercando di essere più concreti sotto porta» la chiosa di Jacobacci. «È quello che ci è mancato oggi ma anche nel girone di andata. Costruiamo tanto, creiamo palle gol ma l’ultimo gesto puntualmente viene meno. È qui che dobbiamo sicuramente migliorare, anche a livello di scelte: ad esempio quando tirare e quando no. Vogliamo progredire anche sul piano tattico, contro l’Anversa nel primo tempo abbiamo corso tanto ma a volte inutilmente. Dobbiamo cercare di tenere maggiormente le posizioni, per migliorare l’organizzazione e corre meno rischi».

