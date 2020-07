Senza nove giocatori e, ancora, con la mente sgombra visto che il quarto posto sinonimo di Europa League, oramai, è cosa fatta. Sì, sarà un Servette in tono minore. Ma il tecnico del Lugano non si fida. «No, non cambierà nulla per noi» spiega Maurizio Jacobacci. O meglio, guai a speculare. «Noi dobbiamo entrare in campo per vincere». A prescindere da come si presenteranno loro, gli avversari. «Vincere, sì. Per chiudere questo campionato ed essere sicuri della salvezza. E attenzione: non pensiamo al fatto che un pareggio sarebbe sufficiente. Sarebbe grave».

Nonostante il periodo e un calendario fitto, il Lugano di «Jaco» arriva quasi rilassato al penultimo turno di Super. «È stato importante, dopo il 4-4 di Basilea, poter staccare un giorno e mezzo» dice il mister. «È stato importante perché...