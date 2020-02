Il Lugano non vince da quattro incontri. Fatica maledettamente a segnare, anche. La trasferta di Thun, cenerentola della Super League, sembra dunque il più classico dei cioccolatini da scartare. L’occasionissima per tornare a riassaporare il dolce gusto dei tre punti e mandare i bernesi a -13. Le contingenze in casa bianconera tuttavia non suggeriscono nulla di buono. All’appuntamento di domenica pomeriggio alla Stockhorn Arena la formazione di Maurizio Jacobacci arriva in piena emergenza. Non bastavano gli infortuni di Sabbatini e Obexer, oltre alla squalifica sul conto di Lavanchy: giovedì alla lista degli assenti si è aggiunto anche Guidotti, fermato da un problema alla caviglia.

«Vogliamo indurli all’errore»

Defezioni o meno, il tecnico non cerca scusanti: «Contro i bernesi dobbiamo fare risultato. Vincere ci permetterebbe di fare un balzo in avanti importantissimo. Ecco perché quella in arrivo non è una partita come tutte le altre. Un messaggio, questo, che ho cercato di fare passare ai ragazzi». Di più: tenuto conto della posta in gioco e delle caratteristiche dell’avversario, lo staff tecnico ha messo a punto qualcosa di speciale. «Sì, durante tutta la settimana abbiamo allenato un’impostazione di gioco innovativa» spiega «Jaco». Per poi tuttavia nascondere le carte: «Non vorrei che il Thun scoprisse come intendiamo affrontarlo. Per cui vi chiederei di non entrare nei dettagli». Sull’atteggiamento il mister non fa comunque misteri: «Vogliamo aggredire i bernesi. Spingerli all’errore. Non affronteremo uno squadrone a cui sta andando tutto bene come il San Gallo. Parliamo dell’ultima forza del campionato, che più di noi si trova sotto pressione per la situazione attuale. Evitiamo insomma di trasformare il Thun in una corazzata».

I bianconeri cercheranno dunque di mandare in bambola la compagine di Marc Schneider. Un po’ come a fine novembre, quando alla Stockhorn Arena Bottani e compagni erano stati capaci di andare a bersaglio in ben tre occasioni. Tutto molto bello: peccato che nel frattempo l’entusiasmo offensivo dei bianconeri sia finito sotto i tacchetti delle scarpe. «Sappiamo cosa ci attende, sintetico compreso, anche se rispetto al match contro il Neuchâtel Xamax dovremo essere molto più cattivi negli ultimi 30 metri» ammette Jacobacci, toccando uno dei nervi scoperti del suo Lugano.

«In attacco qualcuno arriverà»

Sulla questione «attacco» il presidente Angelo Renzetti si è detto addirittura inquieto. «Ma io sono fiducioso: alla fine il près riuscirà a portare a Cornaredo il giusto profilo» rilancia Jacobacci, commentando le preoccupazioni espresse alla trasmissione «Fuorigioco» dal patron bianconero. «Necessitiamo di un rinforzo offensivo, ne siamo coscienti» evidenzia il tecnico: «Detto ciò non possiamo permetterci di sbagliare mossa. E anche i giocatori non devono pensare troppo a questa lacuna. Anche perché la gente che sa segnare non ci manca». Vero. Ora però urge dimostrarlo sul campo.

Fabio Daprelà dovrà giostrare sull’out di sinistra. ©CdT/Gabriele Putzu

Tosetti e una museruola di nome Daprelà

A Thun mancheranno due delle pedine schierate dal primo minuto contro il Neuchâtel: Obexer (infortunato) e soprattutto Lavanchy (squalificato), sin qui il giocatore più utilizzato dopo Baumann. Sullo scacchiere bianconero cambieranno dunque le torri: a destra si rivedrà Yao, mentre sull’out di sinistra toccherà a Fabio Daprelà. Come già avvenuto un paio di volte sotto la gestione Celestini, il centrale si reinventerà insomma terzino. «Una situazione dettata dall’emergenza» indica mister Jacobacci, facendo di necessità virtù: «Fabio è un difensore esperto, che sa ricoprire quel ruolo». Attenzione però: per l’occasione il cliente sarà scomodo. «Dalle sue parti giostrerà Matteo Tosetti, di cui conosciamo tutti le qualità» sottolinea «Jaco». Per poi inquadrare una delle chiavi del match: «Daprelà dovrà stare alle calcagna di Tosetti. Non dovrà lasciargli spazi, bloccando in particolare i suoi traversoni e facendosi rispettare nell’uno contro uno».

Per il resto Jacobacci non intende rinunciare alla spinta sugli esterni. «Non dovremo snaturare il nostro gioco. L’importante sarà mantenere il giusto equilibrio, evitando di farci sorprendere dietro da eventuali verticalizzazioni del Thun».

