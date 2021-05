Maurizio Jacobacci è un fiume in piena. Gli ultimi giorni, dal pesante k.o. di Zurigo alla vigilia della sfida contro il Vaduz, sono stati carichi di tensione. Alimentata anche da alcune voci emerse nel corso della settimana, in merito ad una presunta partenza da Cornaredo di «Jaco» nella giornata di martedì, senza dirigere l’allenamento dopo un lungo faccia a faccia con i giocatori. Voci peraltro prontamente smentite dal club stesso, poche ore più tardi. Oggi, nella consueta conferenza stampa pre-partita, la diga ha definitivamente ceduto. E il tecnico bianconero ha deciso di mettere i puntini sulle «i».

Dietrofront sull’Europa

A far scattare il 58.enne è stata la parola «Europa», pronunciata inavvertitamente in riferimento alla sfida di domani contro il Vaduz: «Voi giornalisti, per settimane, avete parlato di un possibile ritorno in Europa. Così alla fine, sbagliando, mi sono fatto trasportare pure io e ne ho parlato alla vigilia del match contro lo Zurigo, snocciolando ambizioni e citando traguardi come il secondo posto, sinonimo di vice-campione svizzero. E ora eccoci qua. La verità è che non avrei dovuto menzionarli e che contro il Vaduz non ci sarà in palio nulla in ottica Europa. Soltanto tre punti molto importanti».

Eppure, a ben vedere, ambizioni e volontà di puntare in alto erano (e restano) oggettivamente comprensibili, specie per una squadra che - per tutti tranne che per la matematica - in fondo è già salva, e dunque non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. La débâcle del Letzigrund ha forse evidenziato una certa mancanza di personalità, allora? «No, io non credo - risponde secco Jacobacci -. La squadra non pensava né all’Europa né al fatto di essere praticamente salva. Semplicemente è stata una giornata storta, alimentata da episodi sfavorevoli. Però mi dà fastidio sentir dire che non abbiamo nulla da perdere. Se dovessimo uscire sconfitti dai prossimi quattro incontri, cosa scrivereste voi giornalisti? Cambiereste idea sulla nostra stagione? No, non credo che vi rivelereste comprensivi. E allora non si può parlare di “nulla da perdere”. Non è così».

Il vituperato obiettivo, pur non volendone più parlare, resta però - di fatto - ancora alla portata: «Ma dobbiamo renderci conto che davanti a noi ci sono squadre con determinate qualità, che noi non abbiamo - analizza il tecnico bianconero -. Cabral ha segnato ben 18 gol per il Basilea, quasi la metà di quelli realizzati in totale dalla nostra squadra, che sono 35. Un giocatore così noi mica l’abbiamo. E il Servette è reduce da un successo contro lo Young Boys capolista. Non possiamo ignorare questi aspetti. Forse il secondo posto è qualcosa di troppo grande per noi».

Ritorno alle origini

Apparso quasi scottato da quanto accaduto nell’ultima settimana, Jacobacci ha poi voluto ribadire - per diverse volte - ciò che si attende dalla sfida di domani contro il Vaduz: «Per lunghi tratti in questa stagione, siamo stati in grado di sopperire a determinate carenze tecniche con altri atout. Parlo di umiltà, solidarietà, rigore difensivo e aggressività. A Zurigo non ho visto nulla di simile e mi aspetto una reazione da parte della squadra. È di questo che abbiamo parlato, tra le altre cose, nel confronto di martedì». Un faccia a faccia che, come detto, ha dato adito anche a voci incontrollate: «La verità è una sola: l’allenamento di quel giorno era già stato annullato, perché avevamo programmato un meeting con la squadra - confida «Jaco» -. Un sano confronto può richiedere diverso tempo e ho preferito non svolgere alcuna seduta in seguito. I ragazzi però hanno voluto comunque allenarsi, chi in palestra e chi sul campo. Questo per me è sintomo di una squadra compatta e volenterosa, che continua a lavorare sodo. Per quanto mi riguarda invece, sono rimasto nel mio ufficio a Cornaredo, finché i giocatori non hanno lasciato lo stadio. Quanto riportato, dunque, è semplicemente falso».

Il meeting, sentendo il mister, sembra aver sortito l’effetto sperato: «Ci siamo guardati in faccia. Ci tenevo a far capire alla squadra che le prossime quattro partite sono importanti. Abbiamo fatto tutti dei sacrifici enormi durante l’anno, per arrivare fino a questo punto. Ora è il momento di affrontare gli ultimi match con la giusta attitudine, per poter raggiungere qualcosa di importante. Senza porre asticelle, ma semplicemente rendendoci conto che abbiamo ancora dodici possibili punti tra le mani. Mi sembra che i giocatori questo lo abbiano recepito molto bene, il nostro scambio è stato sincero e positivo».

Fiducia in chi giocherà

Domani a Cornaredo, il mister bianconero dovrà fare a meno di Maric, Bottani, Kecskés e Guidotti. Diversi elementi chiave e colonne portanti della formazione sottocenerina: «Non è ideale, questo è vero. Ma ho piena fiducia in coloro che scenderanno in campo al loro posto. Sapranno contribuire alla causa, in un momento importante della stagione» chiosa «Jaco».

