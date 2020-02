Zero a zero. Al termine di una partita bruttina, per non dire peggio. E così, al fischio finale non ride nessuno. Soprattutto Ricardo Dionisio, allenatore sotto pressione di un Sion senza spunti né idee. «L’esonero? Vivo con la valigia in mano, come tutti quelli che fanno il mio mestiere» racconta il diretto interessato, poco prima di ricevere l’abbraccio di Maurizio Jacobacci....