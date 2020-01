Come sta il Lugano? Se lo chiedono molti tifosi. Sì, la sconfitta contro il San Gallo li ha in parte disorientati. Il cuore invita a dare credito alla squadra che per 55 minuti ha fronteggiato senza patemi d’animo l’esuberante San Gallo, mettendolo anche sotto. La testa non può però sottacere la terribile gestione degli eventi dopo aver incassato il provvisorio pareggio dei biancoverdi. Il crollo, né più né meno, è stato verticale. «Ma non siamo una squadra formata da ragazzini, i giocatori d’esperienza non ci mancano» sottolinea il tecnico Maurizio Jacobacci, richiamando i suoi all’ordine. Anche perché sabato sera a Cornaredo arriva il Neuchâtel Xamax e andare nel pallone una volta ancora non sarà concesso. «La partita – conferma il mister – è delicata. Noi però dovremo essere bravi a non perdere la bussola, a differenza di quanto successo al Kybunpark. Serviva tranquillità e invece siamo mancati completamente sul piano del possesso palla, sbagliando una miriade di secondi passaggi. Di fatto il San Gallo non ha dovuto faticare un granché per prendere il largo».

In difficoltà tra le mura amiche

Certo, gli erroracci dei singoli domenica non hanno contribuito a tenere alto il morale dei bianconeri. E il presidente Angelo Renzetti, al solito, ha fatto nomi e cognomi. «Con Baumann ho parlato» ammette Jacobacci: «L’ho visto tranquillo. In fondo ci sta sbagliare una partita. Noam resta un ottimo portiere: con lo Xamax risponderà presente». E con Holender – sciupone davanti e sciagurato in fase difensiva – come la mettiamo? «Filip ha continuato a lavorare e sono certo che contro i neocastellani farà valere la sua fisicità». Addirittura «Jaco» si sbilancia: «Sì, la butterà dentro».

Già, i gol. A Cornaredo mancano maledettamente. Come i punti, d’altronde. Jacobacci per sicurezza chiede a noi giornalisti: «Quante volte abbiamo vinto in casa? Una?». Proprio così. E realizzando la miseria di tre reti in nove partite. «Le statistiche sono fatte per essere invertite» rilancia l’allenatore: «Dobbiamo tornare a essere padroni di Cornaredo. A farci rispettare sul nostro campo».

In diciotto giusti giusti

Il tecnico del Lugano è dunque intenzionato ad aggredire lo Xamax, penultima forza della Super League. «Vogliamo partire forte dal primo minuto. L’obiettivo è quello d’indurre all’errore il nostro avversario e di riflesso creare i presupposti per crearci delle palle gol». Dalle parole di «Jaco» l’impressione è che toccherà ancora a Holender fungere da boa là davanti. «Gerndt si è comunque allenato regolarmente e figura tra i convocati» precisa l’ex Bellinzona. Per poi alludere alle ristrettezze del momento. «Ho 18 giocatori disponibili e 18 saranno i nomi inseriti sul foglio partita». Di certo fra loro non ci sarà il neoacquisto Christopher Lungoyi: «Le qualità non gli mancano: è un attaccante esplosivo e bravo con entrambi i piedi. Deve però crescere ancora». Eccola la prima pagella del mister. Come dire che in fase offensiva il famoso «profilo importante» serve comunque come il pane. «La finestra per fare mercato si chiude a metà febbraio. Insomma, c’è ancora tempo per aggregare al gruppo uno o due giocatori».

Come quando da giocatore dello Xamax e del Bellinzona faceva su e giù sulla fascia, Jacobacci ad ogni modo schiva il tema mercato. «Quando saranno tutti a disposizione potrò fare affidamento su una rosa abbastanza ampia. Ora come ora però penso solo al match contro il Neuchâtel. Un incontro che vogliamo assolutamente vincere».

Per l’attacco si punta a Gnohéré

All’opposto, a riflettere maggiormente sui trasferimenti è giocoforza il presidente Renzetti. «L’attaccante? Ne abbiamo sondati diversi, tutti però sono fuori dai nostri parametri» sottolinea il patron bianconero. Per poi comunque aggiungere: «Con lo stop al mercato nei principali campionati le società interessate potrebbero scendere a più miti consigli. Già settimana prossima speriamo quindi di riuscire a chiudere per uno dei tre profili che attualmente si trovano sul nostro taccuino». E in questo quadro l’opzione numero uno sarebbe quella di Harlem Gnohéré, 31.enne francese che milita nella Steaua Bucarest. Ma se il Lugano punta al prestito con diritto di riscatto, il club rumeno preferirebbe una cessione definitiva.

A breve potrebbe così sbloccarsi la trattativa che porterebbe in Ticino la prima punta bramata da Jacobacci e pure dalla piazza, al netto dell’addio di Junior. Poi, una volta per tutte, il Lugano dovrà ritrovare equilibrio e punti di riferimento. O per dirla con il tecnico, una bussola per non perdere il senso dell’orientamento.

