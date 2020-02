Vietato sbagliare. Non contro lo Xamax, penultima forza della Super League. Non un’altra volta tra le mura amiche, dove il Lugano in questa stagione ha centrato la miseria di una vittoria. Per la delicata sfida con i neocastellani, al via alle 19, mister Jacobacci decide di cambiare una sola pedina rispetto all’amara trasferta di San Gallo. A centrocampo si rivede Covilo, che sostituisce Lovric. In attacco invece nuova fiducia a Holender dunque, affiancato da Bottani e Aratore. Dietro confermato Sulmoni, con Daprelà che si accomoda in panchina.