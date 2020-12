In tempi normali, sabato notte i giocatori del Lugano si sarebbero concessi qualche momento di euforia. Roba da discoteca e ore piccole. E a giusta ragione, visto il pareggio inebriante contro la capolista Young Boys. Esauriti i festeggiamenti in campo, i bianconeri hanno invece dovuto ripiegare su Instagram, inondato da storie e video che ripercorrevano le eroiche e finanche nobili gesta del Wankdorf. Già, nell’era dei social e del coronavirus si prova evadere anche così. Facendo a gara nel «taggare» i compagni (tradotto: chiamarli in causa) e condividendo con l’esterno emozioni e sensazioni che immaginiamo fortissime.

Il fattore panchina

A fine gara, non a caso, Maurizio Jacobacci ha insistito sulla qualità forse più importante del suo Lugano: «Lo spirito di squadra». Senza i ticinesi sarebbero...