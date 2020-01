Maurizio Jacobacci è sereno. E questo nonostante Maric e Yao, al momento, siano kappaò a causa dell’influenza. E nonostante il famoso attaccante, dopo le tante partenze, non sia ancora arrivato. «È chiaro, sarebbe stato meglio se ci fossimo rinforzati davanti» spiega l’allenatore del Lugano. «Ma non mi fascio la testa. Abbiamo già abbastanza qualità, veniamo da un buon periodo e diremo la nostra. In casi del genere, poi, è bene non farsi prendere dal panico e acquistare tanto per acquistare. Io, ribadisco, sono contento dei giocatori a disposizione».

Il campionato dei bianconeri riprenderà domenica a San Gallo. Un avversario complicato, classifica alla mano. «Noi però abbiamo esperienza, sappiamo come affrontare sfide del genere. Penso alla trasferta di Kiev contro la Dinamo. Non firmo certo per un pareggio, la mia squadra entra sempre in campo per vincere. Poi dipende come si metterà la partita. Detto ciò, mi aspetto un bel pomeriggio di calcio. Giocare in quello stadio, così pieno di gente, è bellissimo».

A tenere banco, intanto, è anche il futuro di «Jaco»: rinnoverà o no, al pari dei giocatori in rosa che andranno in scadenza? «Non ci penso, assolutamente. So che Lugano è un’opportunità incredibile per me e lo stesso vale per i miei ragazzi. È quello che ho detto a loro: vivete il presente, pensate solo al San Gallo e giocate quella partita come se fosse l’ultima. Noi dobbiamo ragionare un passo dopo l’altro. Niente di più».

Infine, la querelle a distanza con l’ex tecnico bianconero Fabio Celestini, ora al Lucerna. Al «Blick» Celestini si è un po’ lamentato della mentalità ticinese, spiegando che i giocatori a Cornaredo tendono a imporre la loro visione mentre in Svizzera interna, da buoni soldatini, eseguono i compiti senza fiatare. «Non è così, anzi. Anche oltre Gottardo i calciatori hanno un cervello e, se caso, dicono la loro. Credo che un confronto sano fra squadra e allenatore debba esserci, a patto ovviamente che la decisione finale la prenda il mister. A Lugano ho trovato un gruppo meraviglioso, disposto a seguirmi. Non vedo problemi di sorta».

