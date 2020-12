Stessi uomini, atteggiamento diverso. Maurizio Jacobacci ha le mani legate: a San Gallo non potrà modificare più di tanto la formazione rispetto al k.o. con lo Zurigo. Gerndt, Daprelà, Macek e Covilo sono tornati dall’isolamento ma, per dirla con l’allenatore bianconero, «difficilmente saranno della partita». Ergo, largo agli stessi elementi reduci dalla prima sconfitta stagionale. Ed è su questo punto che si concentra il messaggio di «Jaco». Va bene le scelte obbligate, ma dalla squadra il mister si aspetta una reazione. Netta, decisa. «Sì, la possibilità di perdere ancora c’è, è chiaro, ma non andremo di certo al Kybunpark con uno spirito del genere. Semmai, mi interessa rivedere le qualità del Lugano: il fatto di essere una squadra operaia, poi la mentalità e il carattere».

«Ragazzi intelligenti»

Jacobacci parla pure di metro in più. «Non lo abbiamo fatto domenica» dice. «Ecco, guai a pensare che a noi non possa capitare niente. Il Lugano ha una possibilità se mantiene alta l’attenzione. Sempre. Dal primo all’ultimo minuto. A San Gallo avremo sicuramente le nostre chance, ma soltanto se giocheremo da Lugano».

Già, contro lo Zurigo per contro i bianconeri hanno un po’ perso il filo del discorso. «Mi auguro – prosegue mister Jacobacci – che la squadra mi dimostri di non aver smarrito per strada gli attributi di cui parlavo. Attributi a mio parere fondamentali, dato che ci hanno portato così in alto in classifica. È servito un grande lavoro per arrivare dove siamo ora, non buttiamo via tutto al vento. Credo, in ogni caso, che i miei ragazzi siano intelligenti e abbiano capito molto bene il messaggio. Risponderanno presenti».

Contro il San Gallo servirà una prestazione importante per strappare i tre punti

«Un passo alla volta»

Il calendario, intanto, da qui a Natale è piuttosto fitto. Il San Gallo, lo Young Boys e ancora il Losanna. «Ma noi guardiamo partita per partita» ammonisce l’allenatore bianconero. «La concentrazione, ora, è rivolta al Kybunpark. Affronteremo una bella squadra, l’ho vista all’opera e devo dire che ha corsa e qualità. Il mio Lugano dovrà sfoderare davvero una prestazione importante per strappare i tre punti». Certo, il fatto che si giocherà a porte chiuse, senza il famigerato «Espenblock», potrebbe dare una mano al Lugano: «È vero, con i tifosi il San Gallo vola» spiega il mister. «Ma occhio, perché anche senza pubblico i biancoverdi hanno le stesse caratteristiche. Parliamo di una formazione aggressiva, che pressa altissimo quando perde palla. E, appunto, anche senza i tifosi ha trovato delle risorse. Un po’ come noi».

A proposito di risorse, sul fronte bianconero il punto di domanda riguarda l’attacco. Lungoyi e Odgaard contro lo Zurigo non hanno punto. E se venisse data una possibilità ad Ardaiz? «Lui è entrato in un momento della partita in cui, grazie ai cambi, la squadra aveva capito di dover attaccare e fare di più. Ha fatto bene, sì, con quell’uno-due prima e un’occasione nitida dopo. Ma, ancora, un suo impiego dal primo minuto è da valutare bene. Non voglio bruciare un giocatore così. Certo, contro il San Gallo sarà una partita un po’ differente. Dovremo, noi, essere bravi a trovare le trame giuste fra le linee. Davanti, ad occhio, ci saranno più spazi». Starà al Lugano sfruttarli. «Ma bisognerà fare quel metro in più» ricorda Jacobacci.

