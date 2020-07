Colpo di scena a Cornaredo. No, il coronavirus a questo giro non c’entra. A sorprendere un po’ tutti ci ha pensato il tecnico del Lugano Maurizio Jacobacci. Per la delicatissima sfida contro il Thun di questa sera «Jaco» ha deciso di scommettere ancora su Yao. Proprio lui. Quello dell’allenatore bianconero assomiglia tanto a un all in: o la va o la spacca. Sì, perché - lo ricordiamo - domenica a Lucerna il difensore ivoriano era finito sul banco degli imputati, venendo attaccato dallo stesso mister. Rispetto al pareggio clamoroso della Swissporarena cambiano anche altre carte. A centrocampo torna titolare Covilo, mentre davanti Gerndt sostituisce Holender. In palio tre punti che valgono probabilmente la salvezza.