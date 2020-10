La classifica non desta preoccupazioni, anzi. Il morale - dopo il pareggio di Zurigo strappato a un amen dallo scadere - è alto. E allora il Lugano che si appresta a sfidare il Sion a Cornaredo non ha nulla di cui temere. O forse no? Maurizio Jacobacci resta saldo, ma non si fida. «Il meteo sarà un fattore non secondario» indica l’allenatore bianconero. Per poi chiarire il concetto: «Il campo sarà pesante e la partita maschia. Ai miei chiedo quindi grinta, determinazione, senza però dimenticare nello spogliatoio la disciplina».

Già, all’esordio con il Lucerna e settimana scorsa al Letzigrud due momenti di appannamento sono costati altrettante espulsioni. Handicap, questi, che hanno fatto soffrire e non poco i ticinesi. «Almeno questa volta mi auguro di poter finire in undici» afferma - senza tanta voglia di scherzare - Jacobacci: «Al di là delle opinabili scelte arbitrali, è anche una questione di concentrazione».

Un ariete danese

Per tacere degli effetti collaterali: domani sera in panchina mancheranno gli squalificati Sabbatini e Lungoyi. «Non voglio però sentire parlare di emergenza. Anche contro il Sion saranno pronti a subentrare profili di qualità: penso a Macek, Covilo, Ardaiz o ancora Oss». La formazione, va da sé, sarà ad ogni modo obbligata, con Guidotti dal primo minuto e Osigwe confermatissimo tra i pali: «Sebastian sta bene. In settimana abbiamo semplicemente preferito non forzare troppo alla luce di un piccolo fastidio».

Voltandosi a partita in corso, «Jaco» non potrà inoltre più contare su Holender (già a Belgrado, sponda Partizan), Selasi (messo fuori contingente) e Abedini (prestato al Granada). Nonostante le sirene della serie B e dell’Ascoli, Sandi Lovric ha invece speso parole al miele per società e tecnico. «La sua decisione di restare ancora con noi rappresenta un messaggio molto forte» conferma Jacobacci: «Significa che i giocatori si sentono bene a Cornaredo, dove ci sono un gruppo unito e uno spogliatoio sano». Di più: nel suo arco - archiviate le pratiche mediche e amministrative - il Lugano avrà una nuova freccia acuminata: l’attaccante danese Jens Odgaard. «È il tipo di punta che cercavamo» rileva soddisfatto l’allenatore: «Si muove bene, è bravo di testa e ci dà centimetri. Un ariete che attacca i 16 metri e, nonostante i soli 21 anni, vanta già esperienze di livello. Segnare nel campionato olandese è tutto fuorché semplice e lui, con l’Heerenveen, lo ha fatto 7 volte nella passata stagione».

Un avversario ostico

Il trend del Lugano, dicevamo, rimane comunque rassicurante. Per non dire entusiasmante, considerate la striscia di risultati utili consecutivi (11) e l’imbattibilità tra le mura amiche resiste da dodici gare. Da quando ha preso le redini dei bianconeri, Jacobacci non è tuttavia stato in grado di battere solo due avversari: San Gallo e, appunto, Sion. Perché? «Se guardo alle due sfide pareggiate nello scorso campionato parlerei di episodi. Abbiamo sempre avuto le migliori occasioni, mentre al Tourbillon il direttore di gara non era stato all’altezza. Questo per dire che la squadra più vicina ai tre punti è sempre stata la mia». Dall’ultima stagione - avverte ad ogni modo l’allenatore - «il Sion ha cambiato volto. Almeno per metà è un’altra compagine. I vallesani si sono rinforzati: penso a Iapichino e Martic sugli esterni, a Serey Die, e naturalmente a Tosetti e Hoarau in fase offensiva».

Sua maestà Christian Constantin - e non è una novità - ha anche cambiato condottiero, affidandosi a Fabio Grosso. Di origine campana e legato alla terra natia, come vive Maurizio Jacobacci l’incrocio con il giocatore che ha regalato alla «sua» Italia il Mondiale del 2006? «Quella selezione, gestita da Marcello Lippi, mi rese orgoglioso. Non lo nego. La cosa però finisce qui, al di là dei meriti individuali di Grosso in occasione di quella rassegna. Insomma, in panchina domani non mi metterò a pensare a ciò che è stato per l’Italia. Oggi è un allenatore che dopo un percorso iniziato nella Penisola è finito in una piazza difficile come Sion, dove si sa come va a finire. Gli auguro di avere successo, naturalmente a partire dal prossimo weekend».

