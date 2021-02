A Lucerna nevica. Non tanto, ma con il passare dei minuti potrebbe peggiorare. Anche per questo motivo la SFL, ieri, ha deciso di anticipare la sfida tra i padroni di casa e il Lugano. Meglio coprirsi, insomma, e non a caso Maurizio Jacobacci ripone nell’armadio l’inedito 4-2-3-1 di una settimana fa - sfociato nell’1-1 casalingo col Vaduz - e torna ad affidarsi al consolidato 3-5-2. Orfano di Maric, Bottani e Lovric, il tecnico dei bianconeri schiera per la prima volta da titolare e al centro della difesa il lettone Marcis Oss. In fase offensiva, invece, il confermatissimo Abubakar sarà affiancato da Christopher Lungoyi, apertamente criticato sette giorni or sono ma degno di un’altra chance dell’allenatore. Sull’out di sinistra torna titolare pure Guerrero.