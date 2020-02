Il Lugano non ne vuole sapere di avere la meglio sul Neuchâtel Xamax, ancora imbattuto nelle sfide con i bianconeri da quando è tornato in Super League. A margine dell’1-1 maturato sabato sera a Cornaredo, il tecnico Maurizio Jacobacci fornisce tre chiavi di lettura del match. Tutte condivisibili. «Avevamo preparato l’incontro in una determinata maniera, ma il doppio infortunio di Sabbatini e Bottani dopo appena 10 minuti ha sconvolto i nostri piani. Non solo. Credo che a risentirne sia stata anche la testa dei giocatori, che conoscono bene l’importanza dei due compagni». Venendo alla seconda nota stonata della gara, l’allenatore parla apertamente di una squadra «troppo disordinata. Alcuni giocatori hanno voluto strafare, dimenticandosi della semplicità. E quando si vuole fare troppo spesso si crea confusione». Della serie il meglio è nemico del bene. E in effetti sul piano della qualità nel possesso palla il Lugano ha peccato e non poco. Il tutto andando anche in difficoltà di fronte a un avversario che per lunghi tratti si è fatto preferire. «Per questo mi devo complimentare con Noam Baumann, che tra i pali è stato il migliore in campo» rileva al proposito Jacobacci, fornendo la terza chiave di lettura della gara. Nel complesso «Jaco» non nasconde quindi un certo rammarico: «Sì, si poteva fare di più. Soprattutto dopo essere passati in vantaggio. Era di capitale importanza andare alla pausa avanti di una rete e invece ci siamo fatti ancora sorprendere. Parliamo infatti di un rigore evitabilissimo».