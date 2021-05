Al triplice fischio finale il Basilea sembra aver vinto il campionato. All’esterno del St. Jakob è festa totale, tra fumogeni, fuochi d’artificio, cori e giocatori chiamati ai cancelli dello stadio. Il cambio di proprietà ha inebriato i tifosi renani, sicuramente più della vittoria ai danni del Lugano. Un 2-0 costruito nei primi 45 minuti, complice un avversario troppo brutto e spaventato per essere vero. «Siamo stati davvero troppo timidi» ammette non a caso l’allenatore Maurizio Jacobacci. «Abbiamo lavorato tanto in settimana per farci trovare pronti» osserva da parte sua Reto Ziegler. «Volevamo arrivare alla pausa sullo zero a zero e invece siamo stati tutto fuorché solidi».

Scelte e valutazioni

Parole sante, quelle del veterano della difesa bianconera. Sì, il Lugano ha fatto troppo poco per...