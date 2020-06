È una partita speciale, quella che andrà in scena alle 20:30 a Cornaredo. Innanzitutto, perché il pubblico (in parte) potrà tornare a popolare gli spalti: grazie agli ultimi allentamenti annunciati dal Consiglio federale, infatti, circa 800 abbonati bianconeri assisteranno al match fra Lugano e Lucerna. Ecco, il Lucerna. La squadra svizzero-tedesca è allenata da Fabio Celestini, fino a pochi mesi fa tecnico proprio dei ticinesi. Con cui, nel maggio 2019, aveva conquistato un terzo posto sinonimo di Europa League direttamente dalla fase a gironi. Un incrocio temuto, visto che Don Fabio con i lucernesi finora ha fatto benissimo. La serata è resa ancora più «bollente» dal clima torrido: speriamo che la qualità dello spettacolo non ne risenta, anche se è possibile qualche rovescio.

La formazione: Baumann; Yao, Kecskes, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio, Covilo, Lovric; Gerndt, Janga.