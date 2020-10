Cornaredo riapre le porte a più di 1.000 spettatori. Finalmente. E per l’occasione il Lugano vuole confermare la propria supremazia sul terreno amico, dove da novembre e questa parte nessuno è stato in grado di passare. A questo giro l’avversario è il Sion di Fabio Grosso, rinforzatosi con la stella Hoarau ma ancorato al fondo della classifica con un punto e zero reti all’attivo. Contro i vallesani mister Jacobacci ha le mani praticamente legate. Le squalifiche di Lungoyi e soprattutto di capitan Sabbatini costringono infatti il tecnico bianconero a scelte obbligate. Sulla mediana torna dunque dal primo minuto Stefano Guidotti, decisivo al Letzigrund una settimana fa grazie al 2-2 realizzato all’ultimo respiro. Per il resto «Jaco» conferma gli uomini già visti all’opera nelle prime due uscite stagionali. In attesa del nuovo rinforzo offensivo Jens Odgaard, a guidare l’attacco saranno ancora Gerndt e Bottani.