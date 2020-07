«L’attitudine sarà fondamentale. Se vorremo davvero andare a giocarcela, potremo toglierci una bella soddisfazione e creare la sorpresa. L’ho detto alla mia squadra: dobbiamo essere concentrati già da oggi e pensare a cosa vogliamo fare al St. Jacob Park». Parole e musica di Maurizio Jacobacci. Ci pensa il tecnico del Lugano a lanciare l’assalto alla corazzata Basilea, reduce tra l’altro da un sonoro 5-0 in casa del San Gallo. Una prova di forza che non spaventa l’allenatore bianconero: «Abbiamo analizzato l’incontro tra i renani e i sangallesi e devo dire che il risultato è un po’ bugiardo: il Basilea ha trovato subito due reti, ma in seguito il San Gallo per almeno per sessanta minuti è stato padrone del campo. Il Basilea è una formazione con tanta qualità, ma possiamo metterlo in difficoltà. Non andremo in casa loro per fare le vittime sacrificali, ma è chiaro che dovremo rendere al massimo delle nostre possibilità per tornare in Ticino felici. Dovremo pensare a difenderci bene, come sappiamo fare noi, ma anche ad offendere. Perché se passi novanta minuti solo a difenderti prima o poi il gol lo subisci».

Il pieno di fiducia

Lo si intuisce dalle parole, ma anche dallo sguardo di mister Jacobacci: il successo contro lo Zurigo ha dato tanta fiducia ad un Lugano ormai vicinissimo all’obiettivo salvezza. «Questa vittoria – conferma l’allenatore – ci ha regalato molta tranquillità. Considerando altresì i risultati di Sion e Thun, i tre punti erano fondamentali. Noi andiamo avanti per la nostra strada, coscienti del fatto che nessuno ci regalerà niente. Se ci salveremo sarà solo ed esclusivamente merito nostro. Abbiamo il destino nelle nostre mani e non dipendiamo dai risultati dei nostri avversari diretti».

Come a Cornaredo

Ed allora avanti così. Battendo lo Zurigo il Lugano ha conquistato il decimo risultato utile consecutivo a Cornaredo. In trasferta i bianconeri possono e vogliono invece ancora crescere: «Lontano da casa – spiega Jacobacci – abbiamo ancora margini di miglioramento a livello mentale. Spesso però siamo stati puniti da episodi e quindi non posso rimproverare granché ai miei ragazzi lontano da Cornaredo, se non un po’ più di attenzione sulle palle inattive. Sia in fase difensiva sia in quella offensiva. A volte davanti in alcune occasioni dobbiamo essere più decisi, agonisticamente più cattivi».

Tra arbitri e VAR

Mercoledì sera i convinti applausi per la squadra bianconera hanno fatto a pugni con i sonori fischi all’indirizzo dell’arbitro Alessandro Duric. Un direttore di gara – per utilizzare un eufemismo – non particolarmente ispirato. Maurizio Jacobacci abbozza un sorriso: «Francamente non so con esattezza quando e in quali circostanze gli arbitri possono fare appello al VAR. In certi campionati il supporto tecncologico viene utilizzato anche troppo, come in Italia per esempio. Da noi invece non lo si usa abbastanza. Gli arbitri devono capire che la tecnologia serve a tutelarli, non a metterli in difficoltà. Io non voglio pensare alla malafede: preferisco pensare che un direttore di gara abbia avuto una serata storta. Ma di certo in questi ultimi tempi gli arbitri non ci hanno aiutato».

Maric in forte dubbio

Ed allora più che agli arbitri Jacobacci deve pensare alla formazione da mandare in campo a Basilea. Mijat Maric, alle prese con problemi agli adduttori, è in forte dubbio. Olivier Custodio è invece squalificato, mentre le condizioni di Alexander Gerndt e Rangelo Janga verranno valutate nella giornata di oggi. «Ma il lavoro a livello fisico – precisa Jacobacci – è stato ottimo. Non abbiamo praticamente avuto infortuni a livello muscolare e siamo riusciti a non «bruciare» i nostri giocatori malgrado i tanti impegni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata