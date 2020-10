E se fosse la Germania sotto pressione? Sì, anche Joachim Löw se la passa così così. La vittoria di sabato sera contro l’Ucraina è servita a rasserenare l’ambiente ma non ha levato completamente da impicci e fastidi il selezionatore tedesco. Imponendosi 2-1 a Kiev Neuer e compagni hanno infatti spezzato un digiuno che, in Nations League, durava dagli albori. E per una «grande», reduce per altro dal clamoroso flop al Mondiale del 2018, sei incontri filati senza successi in una simile competizione non sono ovviamente passati inosservati. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha inoltre pensato sua maestà Lothar Matthäus.

Dopo il rocambolesco 3-3 di settimana scorsa al cospetto della Turchia, l’ex capitano della Mannschaft ha puntato il dito proprio verso il commissario tecnico, reo – a suo dire – di non avere azzeccato mezza sostituzione durante il match amichevole. «Non mi sorprende che nessuno accende più la tv per guardare la Germania» ha addirittura affermato der Panzer. Ahia. «Jogi», invero con toni educati, non ha ovviamente mancato di reagire. Da un lato rimarcando le obiettive difficoltà che, in questo periodo di grande incertezza, incontrano quasi tutti i ct, costretti a ridare slancio e identità a giocatori che non si ritrovavano da quasi un anno. Dall’altro difendendo la «chiara linea» della nazionale, protagonista – come in parte la Svizzera – di un ricambio generazionale che necessita di tempo e fiducia. Un concetto, questo, ribadito via Zoom anche alla vigilia del match di Colonia contro i rossocrociati. «Ascolto e rispetto l’opinione di tutti. Per esempio anche Bastian Schweinsteiger, sabato sera, ha analizzato criticamente la vittoria contro l’Ucraina. Ci sta. Ma è altrettanto importante difendere il proprio di credo. E, quindi, ripeto: in questo momento è cruciale insistere sul nostro piano di gioco. Se dopo gli ultimi Mondiali ci era venuta a mancare la grande stabilità dei nove-dieci anni precedenti, ora intravedo un percorso preciso verso l’Europeo del prossimo anno. Se per questo c’è chi mi ritiene arrogante o troppo sensibile, buon per lui, dev’essere così».