L’FC Lugano ha comunicato oggi l’ingaggio di JoaquÍn Ardaiz. L’attaccante, dopo un passaggio a Chiasso, si è legato al club bianconero fino al termine della stagione 2021-22. Il 21.enne, che ha vestito in passato la maglia delle nazionali giovanili dell’Uruguay, ha disputato la stagione 2019 in MLS con la maglia dei Vancouver White Caps. Nella stagione 2018-19 vanta inoltre una presenza in Serie A in Italia con la maglia del Frosinone.