Stando al «Blick», Joseph Blatter è stato trasportato in ospedale. Lo stato di salute dell’ex presidente della FIFA è considerato grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora stato reso noto quale sia stavolta la causa della malattia che sta affrontando l’84.enne vallasano. Non è la prima volta che Blatter ha avuto problemi di salute. Nel 2015, dopo il collasso del suo sistema immunitario, aveva dovuto essere curato in terapia intensiva. Aveva avuto uno svenimento sulla tomba dei suoi genitori e aveva continuato a guidare da Visp (Vallese) a Zurigo per essere ricoverato in terapia intensiva. Nel 2016 soffriva di cancro alla pelle bianca. Successivamente ha anche subito un intervento chirurgico al ginocchio. La figlia Corinne Blatter Andenmatten conferma: «Mio padre è in ospedale. Migliora ogni giorno di più. Ma ha bisogno di tempo e di riposo».