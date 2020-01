Oggi il 25.enne brasiliano ha quindi ufficializzato la sua partenza da Lugano, che lascia con il cuore gonfio di tristezza e nel contempo di gratitudine. «Vado via, ma ora sono un Junior diverso da quello che era arrivato in Svizzera tre anni fa. Ho vissuto momenti importanti per la carriera e per la vita. Sono cresciuto, come giocatore e soprattutto come uomo. Ho fatto sacrifici per il Lugano, come li ho fatti per gli altri club in cui ho giocato. Nonostante tutto, mi sento anche felice perché è una scelta che ho ponderato attentamente e che ho fatto per il mio futuro. Voglio bene al Lugano, voglio bene alla città, ma era ora di cambiare».