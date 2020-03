«L’Inter rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione»: è il comunicato pubblico dal club nerazzuro in una nota. L’Inter ha giocato contro la Juventus domenica sera. «Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie». Tutti i bianconeri, ha reso noto la Juve, quindi giocatori, ma anche tecnici, dipendenti e dirigenti, che hanno avuto contatti con Rugani andranno in isolamento a casa.