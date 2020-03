Anche Daniele Rugani, 25.enne difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid-19. Si tratta del primo calciatore contagiato in serie A in Italia dopo alcuni casi in serie C. A comunicarlo è stata la società: « Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui».