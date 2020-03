Con Matuidi sale a quota 12 il numero dei calciatori positivi al virus nel massimo campionato italiano: oltre ai due della Juventus, a detenere il triste primato è la Sampdoria con 7 contagiati (Depaoli, Bereszynski, Gabbiadini, Thorsby, Ekdal, Colley e La Gumina), seguita dalla Fiorentina con tre (Vlahovic, Cutrone e Pezzella). I 12 italiani si aggiungono agli ormai tanti casi del Vecchio Continente dall'Inghilterra alla Spagna: nella Premier inglese tutto l'Arsenal è in isolamento dopo che il tecnico Mikel Arteta è risultato positivo. I Gunners avevano affrontato in Europa League l'Olympiacos, il cui presidente era risultato positivo al COVID-19 nei giorni scorsi. Positivi invece tre giocatori del Leicester oltre a Hudson-Odoi del Chelsea, mentre in Spagna il Valencia che aveva affrontato l'Atalanta in Champions appare una specie di epicentro del contagio con ben il 35% dei componenti del club risultati positivi, tra cui Ezequiel Garay. Tutta la «famiglia» sportiva del Real Madrid dal calcio al basket è in isolamento dopo che un cestista dei blancos è risultato positivo al tampone. Timo Hübers dell'Hannover, è il primo calciatore della Bundesliga colpito da COVID-19, mentre in Francia dove l'emergenza è scattata solo negli ultimi giorni, il primo a risultare positivo è stato il 28.enne attaccante sudcoreano del Troyes (Ligue 2), Suk Hyun-jundel seguito da un giocatore del Metz in Ligue 1.