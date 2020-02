Juventus-Inter a porte chiuse? No, rimandata

Il big match di Seria A Juventus-Inter non si giocherà a porte chiuse, ma sarà rimandato. Lo ha stabilito La Lega di Serie A, che ha rinviato al 13 maggio le cinque partite che si sarebbero dovute giocare a spalti vuoti, tra cui il cosidetto «derby d’Italia». Nel comunicato si legge: «Considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina. La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020».