Iapichino, ex innamorato: «A Lugano trovai l’amore»

Calcio

Il vecchio difensore dei bianconeri si racconta in vista della sfida di domenica a Ginevra – «Ho solo dei bei ricordi del periodo in Ticino dove 9 anni fa conobbi la mia attuale ragazza» – Ora il Servette flirta con l’alta classifica: «Ma alla squadra di Jacobacci non abbiamo ancora segnato»