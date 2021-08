Il giorno X è arrivato. E per giorno X si intende quello che potrebbe, anzi dovrebbe, sancire l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione portoghese, filtra dalla stampa italiana, non vuole più vestire la maglia bianconera. All’orizzonte c’è il Manchester City. L’operazione è gestita dall’agente del calciatore, il potente Jorge Mendes, e pare oramai in dirittura d’arrivo. Nel frattempo CR7 ha lasciato la Continassa, il centro d’allenamento della Juventus.