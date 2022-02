Cresciuto nelle squadre giovanili dell’FC Zurigo, è arrivato in prima squadra fino a diventarne rapidamente il capitano nonostante la giovane età. Nell’estate del 2020 ha poi effettuato il salto verso la Serie A italiana, con il trasferimento all’Hellas Verona. Di ruolo terzino destro, può giocare anche come centrocampista. Vanta 85 presenze in Credit Suisse Super League e in carriera è stato anche capitano della Nazionale svizzera U21.